Drake tacle les Grammy Awards

Absent lors de la cérémonie, le rappeur canadien a pris la parole sur les réseaux sociaux.

La 66e édition des Grammy Awards a eu lieu ce dimanche 4 février à Los Angeles. Une cérémonie qui ne fait pas l'unanimité auprès de tous les artistes. Cette année, Drake a été nominé dans quatre catégories avec 21 Savage pour leur album en commun : "Her Loss", sorti en novembre 2022. Mais le rappeur canadien qui snobe l'évènement depuis 2021 n'a rien remporté, le faisant alors réagir en direct sur les réseaux sociaux.

Car Drake n'était effectivement pas présent le soir des Grammy Awards. L'interprète de "God's Plan" ne souhaite plus donner de l'importance à cette cérémonie et a partagé une story en direct sur son compte Instagram la dénonçant. "Souvenez-vous, vous, les incroyables artistes, que cette émission ne sert à rien. C'est uniquement l'opinion d'un groupe de gens dont les noms sont secrets, avoue-t-il. Bravo à tous ceux qui ont gagné un prix pour le hip-hop mais cette émission n'a aucun impact sur notre monde."

Un message fort qui rejoint les propos de Jay-Z. Le rappeur américain a reçu le "Dr. Dre Global Impact Award" pour l'entièreté de sa carrière et n'a pas su tenir sa langue sur la scène, avec sa fille Blue Ivy à ses côtés et Beyoncé dans le public. "Je ne souhaite surtout pas embarrasser cette jeune femme, mais tout de même, elle a remporté plus de Grammys que n’importe qui et pourtant, n’a jamais gagné celui d’album de l’année, lance-t-il en parlant de sa femme. Réfléchissez-y bien, un record de Grammys, mais jamais d’album de l’année. Il y a quelque chose qui coince".

En France comme aux Etats-Unis, les cérémonies posent véritablement un problème. Cette année, les Victoires de la Musique proposent d'ailleurs des nominations historiques pour le rap avec un total de huit nominations.