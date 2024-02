Grammy Awards 2024 : Jay-Z défend Beyoncé qui "n'a jamais reçu" de prix pour l'album de l'année

Dans un discours bouillant , le rappeur américain dit ses quatre vérités sur la cérémonie.

"Quand je suis stressé, je dis la vérité". Et Jay-Z n'a effectivement pas menti. Dimanche 4 février avait lieu la 66e cérémonie des Grammy Awards. Un évènement de grand ampleur aux États-Unis, qui récompense les plus grands artistes de l'année. Pour l'ensemble de sa carrière et de son oeuvre, Jay-Z est monté sur scène accompagné de sa fille ainé Blue Ivy afin d'accepter le "Dr. Dre Global Impact Award". Visiblement anxieux, l'interprète de "Song Cry" n'avait pas sa langue dans sa poche et a déballé un discours aussi vrai qu'important, dénonçant certains choix pris par les Grammy Awards. Il prend notamment la défense de sa femme, Beyoncé.

"Je ne souhaite surtout pas embarrasser cette jeune femme, mais tout de même, elle a remporté plus de Grammys que n’importe qui et pourtant, n’a jamais gagné celui d’album de l’année", avoue Jay-Z dans son discours. "Même avec vos propres méthodes de calcul, ça ne marche pas. Réfléchissez-y bien, un record de Grammys, mais jamais d’album de l’année. Il y a quelque chose qui coince", poursuit-il. Le rappeur dénonce alors le système de la cérémonie, car Beyoncé et ses 32 Grammys en poche n'a jamais remporté ce prestigieux Award. Alors que tout semblant la mener vers le prix en 2023 avec son album "Renaissance", c'est finalement Harry Styles qui l'emportera avec "Harry's House".

Un discours poignant où il mentionne également les quelques boycotts de certains artistes, notamment Will Smith en 1999, où les prix décernés au rap n'étaient pas diffusés en télévision.