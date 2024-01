Diddy n’assistera pas aux Grammy Awards, 50 Cent se moque

Forcément, Fif ne pouvait pas passer à côté de ça.

En raison de ses différents bad buzz et affaires judiciaires, Diddy aurait choisi de ne pas se rendre à la prochaine cérémonie des Grammy Awards. Pourtant, le new-yorkais est nommé dans la catégorie "Meilleur album R&B progressif" avec son projet "The Love Album : Off the Grid", sa toute première nomination aux Grammys en 20 ans de carrière. C'est un proche de son entourage qui aurait affirmé cette information, sans qu'elle ne soit pour autant confirmée par Diddy lui-même.

Forcément, 50 Cent s'est empressé de réagir à cette rumeur, se moquant ouvertement de son ennemi sur Instagram.

"Attend, je pense que tu devrais y aller. Ils ne te donneront pas de trophée ! Allez, casse-toi d'ici."

Depuis les différentes révélations sur Diddy, 50 Cent ne cesse de le tourmenter sans jamais recevoir de réponse. Il y a quelques jours, il repartageait notamment le morceau "Rap Up" d'Uncle Murda. Dans ce titre, Murda se permet une référence à Puff et son mystérieux accord à l'amiable passé avec Cassie alors qu'elle venait d'annoncer sa volonté de le traîner en justice.