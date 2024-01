The Game revient sur ses propos polémiques sur Dr. Dre et Kanye West

Il ne regrette rien.

Il y a presque un an, The Game déclarait en interview que Kanye West en avait fait plus pour lui en deux semaines que son ancien producteur et patron Dr. Dre depuis le début de sa carrière. Des propos qui avaient vivement fait réagir son entourage et une partie de ses fans qui n'étaient pas du tout d'accord avec lui. En interview pour VladTV, le rappeur de Compton a donc pris le temps de revenir sur cette polémique.

"A ce moment-là, Ye faisait beaucoup de choses pour moi qu'il n'avait pas besoin de faire. Et Ye a toujours été là pour moi et me soutenir. Ce que je peux dire à propos de Dre c'est qu'il ne m'a pas toujours soutenu, pour des bonnes raisons. Dre avait besoin de protéger ses propres intérêts. Et il y a des moments où Ye avait besoin de protéger les siens, mais il n'en avait rien à faire. Il allait au front pour moi."

Un peu plus loin dans l'interview, The Game nous rassure quand même sur le fait que Dre n'a jamais mal pris cette réfléxion, bien au contraire.

"Je suis presque sûr que quand Dre a entendu ça, il ne s'est pas senti offensé. Il savait d'où ça venait parce que je lui parle régulièrement, donc ce n'était pas comme si je m'en prenais à lui gratuitement. Je sais qu'il a compris d'où ça venait."

Pour rappel, The Game avait signé en 2003 un deal avec le label de Dre, Aftermath. Peu de temps après la sortie de son album mythique "The Documentary", son contrat s'était finalement terminé prématurément, principalement à cause de son beef avec 50 Cent.