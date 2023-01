The Game fait des compliments à 50 Cent et Dr. Dre pour l'anniversaire de "The Documentary"

Incroyable mais vrai !

C'est une semaine assez particulière pour The Game, puisqu'il célèbre les 18 ans de son premier album et grand classique, "The Documentary". L'occasion pour lui de remercier toutes les personnes qui ont participé à ce succès, notamment Fifty et Dr. Dre.

Non non, vous ne rêvez pas. Alors qu'ils sont en clash depuis bien trop longtemps, The Game a complimenté 50 Cent hier sur Instagram, à l'occasion de l'anniversaire de son premier album "The Documentary". Dans un post spécial, le rappeur a tenu à mentionner tous ceux qui ont permis de faire de cet album un succès, de Snoop Dogg à Busta Rhymes, en passant aussi par Dr. Dre et 50 Cent, qui ne sont pourtant pas ses grands amis.

"Il y a 18 ans aujourd'hui... un classique du hip-hop était né. Tout ce que je voulais, c'était raconter mon histoire, et m'assurer que mon fils n'aurait jamais à vivre ce que j'ai vécu. @snoopdogg m'a passé le flambeau, @bustarhymes m'a aidé à rester focus... @drdre a posé les fondations, et @50cent m'a aidé à assembler le puzzle."

Un compliment glissé discrètement à son ancien grand ami, qui n'est pas passé inaperçu auprès des internautes. Pour cause, depuis le début de leur beef il y a plus de 10 ans, les deux rappeurs ne se sont presque jamais adressés de mots gentils. Encore récemment, The Game trollait 50 Cent à propos du conflit de ce dernier avec son fils. Même chose d'ailleurs pour Dr. Dre, qui a déjà régulièrement été ciblé par The Game. Serait-il en quête de réconciliation ?