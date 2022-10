The Game trolle 50 Cent sur sa relation avec son fils Marquise

Forcément, il n’allait pas passer à côté d’une telle occasion .

The Game s’en prend de nouveau à 50 Cent. Cette fois-ci, le rappeur a décidé de tourner en dérision le conflit qui oppose son rival et son fils Marquise.

Au fil des ans, le rap game us a connu de nombreux clashs entre divers artistes ou groupe. Certains ont fini par se résoudre et d’autres, à l’instar du beef qui oppose 50 Cent et The Game, durent depuis des années. Cela fait plus de 15 ans que les deux anciens membres de G-Unit sont en guerre et ne lâchent pas d’une semelle. Il faut dire que d’un côté comme de l’autre, les deux sont réputés pour être des trolls, toujours dans la provocation.

Ces derniers temps, The Game est d’ailleurs particulièrement en forme. S’il s’en prennait à Dr. Dre il y a quelques semaines, c’est surtout Fifty qu’il cible particulièrement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en plein concert. Il n’est donc pas surprenant que l’artiste de 42 ans ait réagi au dernier scandale touchant 50 Cent. En effet, les qualités de père de ce dernier ont été remises en question après les récentes déclarations de son fils aîné, Marquise. En réaction, le principal concerné n’a pas trouvé meilleure solution que de troller son fils, le jour de son anniversaire qui plus est.

Si les réactions ont été nombreuses sur le sujet, The Game s’est, lui, moqué de cette relation père-fils sur ses réseaux. Il a partagé sur Instagram, une vieille photo de Fif' et Marquise portant des vêtements G-Unit pour une campagne publicitaire. Il disait en légende :

"Tel père, tel… attendez, mauvaise photo. Je reviens".

Il a ensuite publié une seconde photo, cette fois-ci, de lui-même et son fil :

"Ahhhh, là c’est mieux. Je t’aime mon fils. Si vous ne voulez pas que votre père ait un favori, vous laisse tomber et vous donne quelques miettes tous les mois, venez chez DEATHROW".

On ne pourra pas dire que The Game n’a pas d’humour. Connaissant l’attrait de Fifty pour le troll (et la haine qu’il voue à The Game), sa réponse ne saurait tarder.