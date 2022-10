50 Cent est-il un mauvais père ?

On connaît 50 Cent le rappeur aux millions d'albums vendus, on connaît 50 Cent le producteur de séries à succès. Depuis quelques jours, on découvre 50 Cent dans son rôle de père et il semble qu'il soit globalement beaucoup moins fort que dans ses autres activités. Evidemment, on ne découvre pas le conflit qu'il l'oppose à son fils Marquise Jackson qui a révélé qu'il était en difficulté financière mais aussi qu'il était prêt à laisser la pension mensuelle que lui octroie son père juste pour passer 24h avec lui...

Après avoir fait la une pour avoir déclaré que les revenus de 6 700 $ versés par son père n'étaient pas suffisants pour continuer à vivre à New York, Marquise Jackson vient de faire une nouvelle déclaration dans laquelle il explique qu'il est prêt à échanger cette rente uniquement pour passer du temps avec son père.

Une critique à peine voilée sur l'absence de 50 Cent dans la construction du jeune homme, 25 ans, aujourd'hui.

Rappelons que 50 Cent n'a aucun contact avec Marquise et qu'il a même fêté le moment où il a pu arrêter le versement des pensions alimentaires à ses enfants. Il faut croire qu'il continue tout de même. Il avait aussi accusé ses baby mama de penser plus à elles et à la façon de lui soutirer de l'argent qu'à leurs enfants.

Marquise rappelle quant à lui qu'avec les beefs de son père, il doit faire attention à sa sécurité et ne peux pas vivre n'importe où et que c'est pour ça qu'il a besoin de plus d'argent. Et le sous-entendu est assez claire : il ne s'est jamais occupé de moi, il peut bien payer !

C'est triste mais c'est dire l'état des relations entre Fifty et son fils ainé...