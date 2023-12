Fat Joe aurait menti sur 95% de ses titres !

Depuis plusieurs années aux Etats-Unis, les paroles de chansons peuvent être utilisées en tant que preuves lors d'éventuel procès contre un artiste. C'est le cas de Young Thug, qui fait actuellement face à la justice dans toute l'affaire autour de son label Young Stoner Life. Dès le début de ce procès hors norme, le tribunal avait ainsi précisé que les paroles de 17 morceaux de Thugger constituaient des aveux de sa culpabilité. Une affirmation rejetée par l'avocat du rappeur d'Atlanta, qui est selon lui une atteinte à sa liberté d'expression. Même constat pour Fat Joe, qui semble lui aussi penser que l'utilisation de paroles lors de procès est une décision absurde.

"Je rappe depuis 30 ans, j'ai menti dans près de 95% de mes chansons. Je suis honnête. J'écris comme je me sens ce jour-là. Je suis juste créatif. On ne pourrait pas construire une prison assez haute pour les paroles que j'ai dites dans des chansons qui sont toutes fausses. [...] Ce qui est encore plus horrible, c’est que les procureurs savent que ces paroles ne sont pas réelles. Ils savent que c’est la créativité. Mais si cela les aide, ils s’en serviront pour mettre ces types en prison."