Young Thug sauvé par un délai de prescription ?

Il pourrait peut-être échapper à la prison à perpétuité.

Depuis l'arrestation de Young Thug il y a désormais plus d'un an, rares sont les bonnes nouvelles à son sujet. Mais pour une fois, il semblerait qu'une lueur d'espoir se profile pour le rappeur d'Atlanta. En effet, son avocat a récemment déposé une requête demandant le rejet de toutes les accusations dépassants un certain délai de prescription de cinq ans, donc de toutes les accusations antérieures à mai 2017.

"Afin de répondre totalement aux accusations de la loi RICO, l'accusation doit prouver qu'au moins un acte a été commis dans le cadre de ce délai de prescription. Celui-ci doit avoir eu lieu dans les cinq ans avant le dépôt de l'acte d'accusation auprès du tribunal. [...] L'inclusion de tout acte daté d'avant mai 2017 est interdite par le délai de prescription et n'a aucune valeur probante. Par conséquent, cet acte doit être supprimé."

En d'autres termes, une bonne partie des chefs d'accusation actuellement reprochés à Thugger pourraient être effacés de son dossier. Ce qui voudrait donc dire que sa peine finale pourrait être grandement réduite, voire lui faire échapper à la prison à perpétuité. Pour le moment, une audience a été réclamée par la défense de Young Thug afin de parvenir à une décision sur ce sujet. Rien n'est donc encore officiellement acté.

De son côté, le rappeur semble être en plutôt bonne forme malgré ses démêlés judiciaires. Alors qu'il est toujours incarcéré, il vient tout juste de sortir un tout nouvel album intitulé "Business is Business" sur lequel on retrouve de nombreux featuring avec Drake, Lil Uzi Vert, 21 Savage, Future, ou encore Travis Scott.