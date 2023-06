Young Thug : ce que l'on sait sur son nouvel album "Business is business"

"Business Is Business" est le premier album de Young Thug depuis la sortie de "Punk" en 2021, qui avait fait ses débuts au sommet du Billboard 200 avec 90 000 unités équivalentes la première semaine. Gageons que "Business is business" devrait faire aussi bien, sans doute mieux, porté par les affaires judiciaires du Thugger.

Découvrez le tracklisting complet de "Business Is Business" :

1. "Parade on Cleveland" featuring Drake

2. "Money on the Dresser"

3. "Gucci Grocery Bag"

4. "Cars Bring Me Out" featuring Future

5. "Wit Da Racks" featuring 21 Savage, Travis Scott and Yak Gotti

6. "Uncle M"

7. "Abracadabra" featuring Travis Scott

8. "Went Thru It"

9. "Oh U Went" featuring Drake

10. "Want Me Dead" featuring 21 Savage

11. "Hellcat Kenny" featuring Lil Uzi Vert

12. "Mad Dog"

13. "Jonesboro"

14. "Hoodie" featuring Bslime and Lil Gotit

15. "Global Access" featuring Nate Ruess