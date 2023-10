Pour Fat Joe, 50 Cent a fait "un des plus grands albums de tous les temps"

Evidemment, il s'agit de "Get Rich or Die Tryin"

Si les clashs sont monnaie courante dans le rap aux USA, les réconciliations sont, elles aussi, plutôt fréquentes. Finalement, tout ça, c'est un peu pour la compétition et pour le spectacle et il y a peu d'artistes qui se détestent réellement. Comme 50 Cent et Fat Joe, à l'époque des débuts de G-Unit. les deux rappeurs de New-York étaient rivaux, et ils se sont balancés des sacrés piques, mais désormais tout ça est réglé depuis longtemps, et Fifty a même fait monter Joe sur scène à Brooklyn cet été, lors d'un de ses concerts.

Fat Joe est d'ailleurs devenu très éloquent quand il s'agit de complimenter son ex-ennemi : pour lui, il a carrément fait un des meilleurs albums de tous les temps. En interview chez BET pour l'émission "Diggin' in the crates", Joe a déclaré à propos de "Get Rick Or Die Tryin", sorti en 2003 : "Un des plus grands albums de tous les temps. Et c'est fou, parce que j'étais en beef avec lui et que je m'interdisais de l'écouter, ou aux DJs de le jouer. Mais je savais que c'était G-Unit. Récemment J.Cole est sorti d'un concert de Fifty, et il a dit que c'était le meilleur album jamais sorti. Nas a dit que ça avait changé le game. Et c'est un fait".

Il explique ensuite un peu mieux son opinion : "ses flows, ses mélodies, ses instrus, c'était une énergie jamais vue dans le Hip Hop. Cette énergie avec laquelle il est arrivé, ça m'a scotché. Il s'est associé avec Mr. Professionnel, Dr. Dre, et Eminem. Tu vois, 50 Cent aurait aussi pu être incroyable mais il aurait dû utiliser des instrus de New-York, qui étaient très bonnes, mais encore une fois Dr. Dre a tout rendu légendaire. Il rend tout clair comme du cristal".

Une réussite à mettre autant au crédit de Dr. Dre que de 50 Cent, donc. Et Fat Joe n'a peut-être pas tord : cet album de 50 Cent a véritablement changé le visage du game.