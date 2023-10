50 Cent clashe Diddy sur ses soirées

Pendant l'un de ses concerts.

On le savait déjà, 50 Cent et Diddy ne sont pas du tout les meilleurs amis du monde. Mais alors que tout semblait plutôt calme entre eux ces derniers temps, Fif vient rajouter de l'huile sur le feu. Dans une vidéo filmée à l'un de ses concerts et relayée sur les réseaux, on entend clairement Fifty s'en prendre à Diddy, plus précisément aux soirées régulièrement organisées par ce dernier. Baptisées "Puff Parties", ces évènements privés font depuis toujours l'objet de nombreuses rumeurs.

"Ce mec te serre dans ses bras par devant et par derrière en même temps ? P**ain, on en parle ? Je veux dire, si tu aimes ça, que tu es intéressé par ça, ça me va. Je dis juste que ce n'est pas mon genre de fête. Je suis mal à l'aise. Je pense que ma place est dans les toilettes des filles."

Cette petite pique est une référence à l'une des dernières soirées organisées par le milliardaire américain Michael Rubin à laquelle de nombreuses personnalités étaient présentes. Parmi elles Lil Baby, qui avait été pris en photo en train de se faire enlacer par le basketteur Kyle Kuzma et l'hôte de la soirée. Un cliché qui avait beaucoup amusé 50 Cent.

"Vous voyez c'est pour ça que je vais pas aux Puff Parties avec ces gens-là. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Laissez mon gars tranquille !"

50 Cent Reacts To Lil Baby At Michael Rubin Party on 4th 😳🗣️ pic.twitter.com/LFBIIDXeDT — Raphouse TV (RHTV) (@raphousetv7) July 7, 2023

Plutôt occupé avec la sortie de son dernier album, Diddy n'a pour le moment pas encore réagi à tous ces nouveaux affronts de Fifty.