Un feat avec French Montana, The Weeknd et 21 Savage.

C'est quand même un des événements de ce vendredi 15 septembre : le retour de Diddy sur disque avec l'album "Off The Grind", son premier opus depuis 2010 ! Pour réussir ce come-back, il s'est bien accompagné et on le retrouve sur le titre phare de l'opus, "Another One Of Me" avec French Montana, The Weeknd et 21 Savage.