Naps annonce un album 100% Algérie

Le DZ Power.

S'il y a une diaspora qui est très représentée dans le rap français, c'est bien l'Algérie. La France et l'Algérie entretiennent des rapports très étroits (et compliqués) depuis l'époque de la colonisation, et on retrouve beaucoup de descendants d'algériens parmi les manieurs de micro en France. A commencer par Rim'k, évidemment, un des plus anciens, ou encore l'Algérino, Médine, Fianso, Soolkin, Heuss, Naps, Lacrim, et on en oublie encore des dizaines. Suffisamment pour nous sortir un album inédit 100% DZ ?

C'est en tout cas l'annonce folle faite par Naps sur ses réseaux sociaux. Depuis la sortie de "En temps réél" en avril, le rappeur s'était fait plutôt discret, mais son tweet d'hier soir a affolé le web en un rien de temps. Dans son message, on peut lire : "Le projet DZ compil est lancé !!! Et bien sûr mon projet solo arrive aussi". Deux grosses annonces de la part du marseillais, qui devrait donc ravir ses fans dans les mois à venir.

Le projet DZ compile est lancé !!! 🇩🇿 🤫 … Et bien sur mon projet solo arrive aussi … 🥷 — Naps (@Napsvraicompte) November 30, 2023

Une réponse des DZ au projet 100% congolais annoncé par Gradur il y a quelques mois ? Un projet dont on n'a d'ailleurs plus de nouvelles depuis plusieurs semaines, même si on imagine que les morceaux et les collaborations sont en train de se faire. Ce qui est sûr c'est que niveau casting, les Algériens du Rap FR n'ont rien à envier aux congolais, et on a hâte de voir ce que les artistes nous réservent pour ces projets d'un genre nouveau.