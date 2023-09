Gradur donne des nouvelles de sa compilation 100% Congo

Dans sa story Instagram, le rappeur de Roubaix tease un extrait bouillant de ce nouveau projet.

Un projet qui remonte à 2019. Annoncée officiellement en mai 2022, la compilation 100% Congo de Gradur est dans le four. Mardi 18 septembre, le rappeur a partagé sur les réseaux sociaux de nombreuses vidéos en studio où il s’est fait rejoindre par une belle brochette d’artistes : Koba LaD, Leto, Guy2Bezbar et Zed. On a pu également apercevoir Rsko, SDM et Nyda. "Ils vont tous comprendre", avertit Gradur. Dans les vidéos, on entend aussi quelques extraits de cette compilation : "Le studio a cramé aujourd’hui, lâche l’interprète de "Rosa". Le projet sera méchant !".

"Le premier extrait arrive très vite"

Si aucune date n’a été dévoilée pour l’instant, ce gros projet devrait bientôt se dévoiler. D’après le rappeur de Roubaix, "le premier extrait arrive très vite". D’autres artistes seront aussi présents pour cette compilation 100% Congo : Tiakola, Niska, Ninho, Negrito, Franglish et Gambino La MG. Il s’agit-là du premier projet de Gradur depuis la sortie de "Zone 59" en 2019. Un troisième album de 23 titres avec la participation de GIMS, Alonzo, Dadju, Heuss L'Enfoiré ou encore Naza. Depuis, l’artiste n’est apparu seulement en featuring. Récemment, il s’est notamment illustré aux côtés de HD La Relève, Hamza ou encore Nyda, sur le titre "Vie de Biggie et Pac" extrait de son projet "Acte II : Le loup dans la bergerie".