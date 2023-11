Naps, Hollis l'infâme et Solda sont "Les Prédateurs"

Un extrait de "Chronique de Mars 3".

Le rap marseillais se porte comme un charme. Après l'incroyable succès rencontré par "13'Organisé" il ya quelques années, la cité phocéenne va nous offrir un nouveau projet de groupe sur lequel on va retrouver la plupart des rappeurs de la ville. La compilation s'appellera "Chronique de Mars 3", et si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal : c'est tout simplement la suite de la série de projets "Chronique de Mars" initiée par Imothep en 1998. Le producteur d'IAM est d'ailleurs toujours aux manettes, même s'il a appelé l'équipe MDLR en renfort pour ce projet. Et cette semaine on a droit à un extrait clipé, sur lequel on retrouve Naps, Solda et Hollis l'infâme pour le morceau "Les prédateurs", en hommage au film de Tony Scott. Un gros banger sudiste comme on les aime, on vous laisse découvrir tout ça !