Freeze Corleone interdit de concert à Nantes

Le rappeur est censé se produire ce soir sur la scène du Zénith de Nantes.

Les galères continuent pour Freeze Corleone. Le rappeur actuellement en tournée rencontre de nombreuses complications afin de monter sur scène. Ce vendredi 1er décembre, l’artiste du 667 devait se produire au Zénith de Nantes. Mais le préfet de Loire-Atlantique en a décidé autrement.

Accusé d’antisémitisme, un arrêté préfectoral vient d’interdire la tenue du concert dans la commune de Saint-Herblain. D’après un communiqué, "les productions musicales de cet artiste sont connues pour ses références antisémites et haineuses envers la communauté juive". Le contexte actuel avec le conflit israélo-palestinien n’arrangerait pas les choses. Sur le site du Zénith de Nantes, on apprend qu’un recours à été déposé. "La production du spectacle a annoncé avoir déposé un recours dans le but de contester cet arrêté, peut-on lire. Nous sommes dans l’attente de l’issue de ces démarches. Nous vous tiendrons informés dès que possible. Merci de votre patience."

Le 24 et 25 novembre dernier, Freeze Corleone foulait la scène du Zénith de Paris avec toute son équipe du 667. Deux concerts d’abord annulés par la préfecture de police de Paris, qui craignait que "des troubles à l’ordre public surviennent" ou que "des propos antisémites soient tenus à l’occasion des représentations". Finalement, la justice a autorisé le rappeur à monter sur scène, estimant que cette interdiction était "une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et de réunion". Ce n’est pas la première fois que Freeze Corleone est dans la tourmente. En mars dernier, la ville de Rennes a essayé d’interdire son concert, mais le recours avait été rejeté. Affaire à suivre.