Shay se confie sur ses liens avec Damso

"Pendant longtemps, ça a vraiment été un ami à moi".

Cela fait désormais plus de quatre ans que Shay a dévoilé son dernier projet, "Antidote". Un deuxième album qui va enfin avoir à un successeur. La rappeuse belge prépare actuellement la sortie de son troisième disque et s’est rendu chez Konbini pour l’occasion afin de décoder les paroles de ses tubes. Alors qu’elle évoque le titre "Pleurer", Shay revient sur les paroles et avoue avoir été aidée par un confrère belge : Damso.

Dans ce morceau extrait d’"Antidote" et produit par Le Motif et Jo A Touch, on peut entendre Shay déverser des paroles particulièrement mélancoliques sur une production plutôt entraînante, contrastant avec les émotions de la rappeuse. "L'espoir fait vivre si j'ai intérêt / Gorge rouillée, flow d'une voie ferrée / J’ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré / La nuit n'a pas su me conseiller", peut-on l’entendre dire. "Ce n’est pas moi qui ait écrit ça déjà, avoue Shay. C’est Damso". Elle poursuit : "Pendant longtemps, ça a vraiment été un ami à moi. On s’est connu bien avant que ça fonctionne pour moi ou que ça fonctionne pour lui".

"C’est fini, on ne va plus pleurer"

Une amitié donc, qui est beaucoup passée par la confidence. À l’époque, Shay se dit "très vulnérable, assez triste". "Le soir, il m’a appelé et m’a dit : ‘Attends, je vais t’envoyer un truc’". L’interprète de "Notif" reçoit alors un texte sans flow, juste des paroles. "Il me disait de le mettre dans ma musique mais moi je ne voulais pas, ce n’est pas ce que je voulais apporter comme énergie, poursuit-elle. Et quand il a écrit ce morceau pour moi, je me suis dit : ‘Ok je vais essayer de faire quelque chose’ et je suis contente de l’avoir fait".

Shay conclut en évoquant son nouvel album qui regorge encore de secrets, la cover, la date et le titre du projet étant encore inconnus. "Cet album-là, les gars, je suis prête. C’est fini, on ne va plus pleurer."