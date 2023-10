Nouvelle Ecole : Aya Nakamura et SDM remplacent Shay et Niska

Du grand renouveau dans le jury.

"Nouvelle École", la version française du "Rythm + Flow" américain, s'est désormais imposé comme un show incontournable, un véritable télé-crochet à succès version rap. Si le programme reste énormément critiqué par une branche puriste de la fanbase rap, le grand public, lui, semble s'y retrouver. En témoignent les chiffres d'audience des saisons 1 et 2, qui ont affolé les compteurs de Netflix, ou encore le fait que certains candidats soient harcelés après l'émission : les gens prennent ça très au sérieux.

Et la production de Netflix a décidé d'entamer un grand changement pour la saison 3, notamment après les remarques assassines reçues par certains membres du jury sur les réseaux. Les fans n'ont pas été très tendres avec Shay et Niska, qui ont pourtant fait des efforts sur leurs avis par rapport à la saison 1. Du coup, changement de jury pour la prochaine saison. Un changement annoncé par la plateforme via les réseaux sociaux. Et ceux qui vont remplacer Shay et Niska ne seront pas n'importe qui.

Il s'agira en effet d'Aya Nakamura, artiste féminine numéro 1 en France et dont le succès dépasse déjà largement nos frontières, ainsi que SDM, le poulain du 92i qui s'est imposé en seulement deux albums comme un des visages incontournables du rap français actuel, comme un Tiakola ou un Gazo par exemple. SDM aka Ocho aura donc la lourde tâche de remplacer Niska, qui avait déjà un véritable statut de superstar lorsqu'il a commencé en tant que jury dans "Nouvelle École", il y a deux ans. SDM, lui, est encore en pleine ascension mais on fait confiance à son humour et à sa franchise pour faire un carton pendant l'émission.

Deux changements majeurs donc, alors que les candidatures pour la saison 3 sont déjà ouvertes depuis un bout de temps. On est curieux de voir à quoi tout ça va ressembler ! Si tout se passe bien, on imagine que la diffusion se fera au même moment que les années précédentes, autour du mois de juin.