Nouvelle Ecole saison 3 : le casting est déjà ouvert !

Shay et Niska notamment n'ont pas convaincu cette année.

Les internautes veulent un changement de jury.

Alors que le gagnant de la saison 2 de "Nouvelle Ecole" vient à peine d'être connu, le casting de la saison 3 est d'ores et déjà ouvert. Pour vous inscrire, il suffit juste de s'inscrire ici. Mais la question principale qui agite les Twittos, c'est de savoir avec quels jurés l'émission va-t-elle repartir ? En effet, cette année, les polémiques ont été nombreuses et les choix de Shay et de Niska particulièrement discutés voire contestés, seul SCH échappant de peu à l'opprobre. Résultat, sur les réseaux sociaux, c'est le grand n'importe quoi mais ce n'est pas tout à fait dénué de fondement...