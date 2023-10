La rappeuse belge annonce officiellement son retour.

Teasé à la Cérémonie des Flammes en mai dernier, "Commando" est enfin là. Après "Jolie Go" dévoilé en mars, Shay est officiellement de retour avec ce single puissant et fidèle au rap qu’elle entretient depuis plusieurs années. Un titre qui s’accompagne d’un clip réalisé par Guillaume Doubet, où la rappeuse belge apparaît plus "Jolie Garce" que jamais dans un univers inspiré de la bande dessinée de Frank Miller, "Sin City".