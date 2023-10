6ix9ine arrêté en République Dominicaine

Il se serait battu avec l'un de ses producteurs.

C'est décidément impossible pour 6ix9ine de rester éloigné des problèmes trop longtemps. D'après certaines informations diffusées et largement partagées sur les réseaux sociaux, le rappeur aurait été arrêté en République Dominicaine, apparemment après s'être bagarré avec l'un de ses producteurs. Sur certaines images de caméra vidéo surveillance, on voit Tekashi et quelques membres de son équipe rejoindre la maison du producteur concerné, avant de prendre la fuite quelques minutes plus tard.

6ix9ine reportedly arrested after allegedly assaulting producer over his girlfriendhttps://t.co/3Yh0bOWXIA pic.twitter.com/BaPXlIQfnV — HipHopDX (@HipHopDX) October 14, 2023

Même si le rappeur n'est pas clairement reconnaissable sur la vidéo, les enquêteurs ont pu l'identifier. 6ix9ine a donc été interpellé alors qu'il était sur le point de quitter le pays, et est accusé de "coups et blessures" sur deux hommes. D'après les rumeurs, la bagarre serait partie d'une embrouille avec la petite-amie du rappeur. Mais là aussi, l'histoire est pour le moment encore assez floue.

Nouveau coup dur pour Tekashi, déjà arrêté cet été après une infraction au code de la route, hospitalisé après une violente agression dans une salle de sport en mars dernier ou encore victime de menaces de mort à Puerto Rico. En bref quand il y a des problèmes, 6ix9ine n'est jamais vraiment loin, à croire qu'il cherche presque à les collectionner...