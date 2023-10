Offset ne ferme pas la porte à un featuring avec Quavo

Mais il évoque aussi une question de timing.

On les pensait totalement brouillés après le split de Migos et la mort de TakeOff. Puis, ils ont performé ensemble aux BET Awards pour rendre hommage à leur ami décédé. Ce vendredi 13 octobre, Offset va publier son nouvel album, "Set It Off. Quavo ne figure pas au tracklisting mais le mari de Cardi B laisse la porte ouverte à une éventuelle future collaboration comme il l'a dit clairement lors de son passage au "Breakfast club".

"Il reste mon frère. Aujourd'hui ça va. Nous avons parlé lorsque nous étions à Paris. Nous avons vécu des émotions qui n'ont pas à devenir publiques. Nous devons continuer à évoluer mais au bout du compte, tout n'est qu'amour. Nous avons perdu un frère, nous ne pouvons pas nous déchirer."

On le croit sur parole mais on remarque aussi qu'Offset et Quavo, si on excepte leur passage aux BET Awards, n'ont pas travaillé ensemble depuis le dernier album de Migos, "Culture III" sorti en 2021 tandis que Quavo et TakeOff ont eu un projet commun sous le nom d'Unc & Phew, "Only Built For Infinity Links" en 2022 qui actait, justement, la fin du groupe à succès.

Lorsque Charlamagne Tha God and DJ Envy lui ont demandé si un feat avec Quavo était possible, Offset a répondu par l'affirmative expliquant qu'il fallait surtout trouver le bon moment.

"Il doit faire sa place dans le game, je dois faire la mienne, notamment d'un point de vue commercial. Je suis un adulte, j'ai aussi cinq enfants, je dois mettre de la nourriture sur la table."

Si Migos a disparu avec la mort de TakeOff, l'espoir de retrouver encore Quavo et Offset travaillant ensemble existe donc toujours. Quand ? Cela reste sans doute la plus grosse question.