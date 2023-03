Quavo et Offset définitivement brouillés ?

Quavo et Offset du groupe Migos, définitivement brouillés ?

Les rappeurs s'évitent lors d'un match de NBA.

Un mois après la 65e cérémonie des Grammy's Awards durant laquelle Quavo et Offset semblaient s'être battus dans les coulisses, les deux rappeurs ont été aperçus le 3 mars 2023 au match des Hawks contre les Trail Blazers de Portland. Assis séparément (et très loin l'un de l'autre), ils n'ont eu aucun contact selon le Dailymail. Tentant sûrement de sauver les apparences, le mari de Cardi B est apparu souriant avec deux de ses fils tandis que Quavo avait soigneusement dissimulé son visage derrière un masque graphique et des lunettes de soleil XXL.

Pour rappel, les soupçons de brouille entre les deux rappeurs sont apparus après la sortie du morceau "Greatness". Dans ce morceau, Quavo rend hommage à son neveu Takeoff, tué le 1er novembre 2022 lors d'une fusillade au Texas. Dans ce son, il crie son amour à sa soeur (la mère de TakeOff) et reconnait l'impact que le groupe Migos a eu sur sa vie. Très proche de son neveu depuis son plus jeune âge, c'est d'ailleurs lui qui l'avait poussé à créer ce groupe par le passé. Dans le morceau, Quavo ne s'adresse jamais à Offset, pourtant également membre du groupe Migos, et termine le son par les mots suivants : "Je ne pourrais pas le faire sans le meilleur groupe du monde... Je ne pourrais pas le faire sans le meilleur neveu du monde". Un mois avant la mort de son neveu, Quavo avait également évoqué un manque de loyauté de la part d'Offset.

Lors de la dernière cérémonie des Grammy's, une nouvelle pique a été envoyée à Offset puisque le rappeur aurait été littéralement interdit de monter sur scène alors que Quavo interprétait un hommage à TakeOff. Une performance qui a forcément jeté un froid entre les membres survivants du groupe Migos, qui en seraient même venus aux mains dans les coulisses, selon TMZ. Cardi B aurait dû même été forcée d'intervenir pour séparer les deux rappeurs. Quelques semaines auparavant, la femme d'Offset avait supprimé Quavo sur Instagram.

Des faits qui semblent mettre un terme définitif à une éventuelle nouvelle collaboration de Migos.