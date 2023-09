Lil Wayne annonce une mixtape avant son prochain album

Il va encore falloir patienter avant Tha Carter VI...

"Tha Carter VI", ce n'est finalement pas pour tout de suite. Lil Wayne a annoncé sur Instagram qu'il sortira d'abord une mixtape avant de révéler cet album très attendu depuis plusieurs années déjà. Si la date de sortie de cette tape est pour l'instant inconnue, Weezy en a déjà révélé le titre, "Tha Fix Before Tha VI", et la cover. On y voit le rappeur de Louisiane enfiler une paire de lunettes, veste léopard sur le dos, le tout sur fond rouge. Simple et efficace !

En août dernier, Lil Wayne annonçait lors de l'un de ses concerts la sortie imminente de "Tha Carter VI", avant de confirmer l'info sur ses réseaux sociaux. Le 1er septembre dernier, Weezy sortait également ce qui ressemblait au premier single de l'album, "Kat Food". Alors cette nouvelle mixtape était-elle prévue depuis le début ou est-ce juste un moyen pour Lil Wayne de gagner du temps et s'excuser pour le retard de l'album ? Impossible d'avoir la réponse...

CARTER VI ON THE WAY 🚨🚨 pic.twitter.com/NWQQEbiCsv — XXL Magazine (@XXL) August 7, 2022

"Tha Carter" est une série d'albums débutée en 2004 et dont le dernier volume remonte déjà à 2018. Depuis, Lil Wayne n'a sorti qu'un seul et unique album en 2021, "Funeral". L'attente autour du volume 6 est donc à son maximum, d'autant plus que Weezy prévoit aussi de prochainement sortir "I Am Not a Human Being III". Bref, le boss de la Young Money est encore très loin de prendre sa retraite !