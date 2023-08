Aya Nakamura et Sadek dévoilent de nouveaux titres pour la fin de l'été

La fin de l'été est toujours un moment difficile. Cela veut dire que c'est la fin des vacances et qu'il faut retourner à l'école ou au travail. Bref, ce n'est pas forcément la meilleure période. Heureusement, certains de nos artistes préférés ont trouvé la bonne façon pour nous faire passer ce délicat moment. C'est ainsi qu'Aya Nakamura et Sadek ont mis en ligne des inédits qui viennent s'ajouter à leurs derniers projets. Une bonne façon d'attaquer la rentrée du bon pied.

Le rappeur de Neuilly-Plaisance a sorti son dernier album "Ouvert tout l'été" le 16 juin dernier. Mais productif comme jamais il a annoncé la réédition de cet album, le projet "Toujours ouvert tout l'été" avec cinq nouveaux morceaux "Maybach", "Pas d’âme", "Pour toi", "Buzz" et "Le prix de demain", autant de titres qui illustrent bien les envies de Sadek de toucher un peu à tout et surtout qui montrent son aisance à surfer sur différents styles.

Même concept du côté d'Aya Nakamura qui ajoute trois inédits à son album "DNK" sorti en janvier dernier. Il s'agit des morceaux "Come back", "Bisous" et "Chérie" alors qu'elle poursuit sa tournée européenne et dans les DOM-TOM. Par la même occasion, la chanteuse a également annoncé une grande tournée en Afrique qui débutera dès le mois de septembre.