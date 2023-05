Un nouveau visuel extrait de son dernier album, "DKN ".

Plus de trois mois après la sortie de "DKN", son quatrième album, Aya Nakamura continue de défendre son projet. Elle dévoile aujourd'hui le clip de "Daddy", en featuring avec SDM. Troisième visuel de "DKN" après "SMS" et "Baby", la chanteuse française apparaît ici plus belle que jamais aux côtés de SDM dans le clip réalisé par YC, la mettant en scène dans différents décors.