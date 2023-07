Gazo félicité par Ice Spice en DM, il veut se marier

Le charme ne l'a pas laissé insensible...

Gazo est le véritable phénomène rap français de ces dernières années. C'est grâce à son feat avec Freeze Corleone que le game est officiellement passé à la drill en 2020 et depuis, la tendance n'a pas changé et le phénomène Gazo a pris de l'ampleur. Si bien qu'il s'est même exporté à l'internationale, grâce notamment à quelques collabs avec des rappeurs anglais pendant lesquelles il a fait forte impression. Les ad-libs, la gestu, on peut dire que le rappeur a apporté sa touche au rap game français.

Il a même été nominé aux BET Awards par exemple, preuve que les US gardent aussi un oeil sur ce que fait notre frenchie. Et on peut dire que son talent aura tapé dans l'oeil de quelqu'un, et pas n'importe qui :Ice Spice, qui est venue le féliciter en DM sur Instagram pour sa performance sur "Reggae & Calypso RMX", le morceau de Russ Millions qui avait tout pété l'année dernière et sur lequel Gazo a livré une vraie perf.

Visiblement, le rappeur du 93 n'est lui non plus pas insensible aux compliments de la nouvelle rappeuse numéro 1 des USA, puisqu'il a reposté un screen du message d'Ice Spice avc écrit en légende : "Je crois que je vais me marier. Le monde Chico", le tout avec plein d'emojis qui rient. C'est tout le bien qu'on lui souhaite, ça serait un couple incroyablement stylé, mais il va falloir qu'il élimine tous les autres prétendants, car il y a du monde sur ses cotes.