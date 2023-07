Drake coach d'Ice Spice !

On attend la connexion.

On ne les savait pas aussi proches. En interview chez Apple Music en début de semaine, la très talentueuse Ice Spice s'est confiée sur sa relation avec Drake. Plus qu'un ami, elle le voit même comme un "coach" et son mentor numéro un.

"Nous parlons tout le temps et nous rions toujours de certaines choses qui se passent. Et je lui demande des trucs du genre :" Que dois-je faire avec ça ? Ou comment as-tu fait ça ? Ou as-tu déjà vécu ça?" Et il va, je ne vais pas donner de vrais exemples, mais il va me dire, "J'ai fait ceci et tu devrais faire cela aussi, parce que tu peux le faire." Et je réponds, "Tu as raison. Point. Je vais le faire." C'est une vraie relation de coach."

De quoi dissiper certaines rumeurs remontant à l'année dernière et qui affirmaient que Drake et Ice Spice étaient très loin d'être des amis. On espère en tout cas que cette proximité les mènera très bientôt à collaborer ensemble sur un morceau !

Un peu plus loin dans cette interview, Ice Spice est aussi revenue sur sa relation avec Nicki Minaj, qu'elle considère elle-aussi comme un véritable mentor.