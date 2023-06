Nicki Minaj & Ice Spice : découvrez leur nouveau featuring : "Barbie World"

Elles ne se quittent plus !

Alors que film avec Margot Robbie et Ryan Gosling va sortir, il était logique que celle que l'on surnomme "Barbie" soit partie prenante du long métrage du même nom. C'est désormais chose faite. Et, après le succès de leur précédent feat, "Princess Diana", elle fait une nouvelle fois équipe avec Ice Spice pour le titre "Barbie World" issu de la bande-originale "Barbie : The album" qui reprend le fameux morceau d'Aqua. Dans le clip, les deux rappeuses de New York s'amusent dans le monde de rêve de Barbie où ils font la course sur des jet-skis roses au-dessus de nuages roses gonflés. Le duo crache des rimes féminines sur un rythme drill qui sample Aqua et qui est produit par RiotUSA, le hitmaker incontournable d'Ice Spice.