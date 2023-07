Drake, Post Malone, XXXtentatcion, Travis Scott dominent le classement des morceaux de rap les plus écoutés de Spotify

Un Top 50 qui réserve quelques surprises.

Le classement des 50 morceaux rap les plus streamés sur Spotify vient de voir le jour. Ce dernier se base sur les streams de la plateforme, ainsi que de sa playlist RapCaviar.

Au cas où certains l’auraient oublié, c’est le cinquantième anniversaire du hip-hop ! 2023 est l’année où on fête les 50 ans de ce style musical qui a révolutionné le monde de la musique. Si diverses cérémonies comme les derniers BET Hip-Hop Awards ont mis le genre à l’honneur cette année, certaines plateformes célébrent les 50 ans du hip-hop à travers de multiples classements.

Il y a quelques semaines, on avait eu droit au Top 10 des meilleurs groupes de rap de l’histoire grâce à Billboard et aujourd’hui, Spotify dévoile son classement des 50 morceaux de rap les plus écoutés sur sa plateforme. C’est Post Malone qui a posé ses valises sur la première place du podium avec son morceau "Rockstar" en feat avec 21 Savage. Il faut savoir que ce morceau a cumulé plus de 2 milliards de streams et que Post Malone détient également le record de disques de diamant. L’artiste apparaît une deuxième fois dans le Top 10 puisqu’il se positionne aussi à la treizième place avec "Congratulations".

En dnuméro 2, on retrouve l’incontournable "God’s plan" de Drake et c’est XXXTentacion avec "SAD!" qui ferme le podium. On constate que la musique du rappeur décédé en 2018, perdure, puisque ce dernier apparaît en position numéro 5, 13, 19, 21 et la liste continue. Ce n’est pas pour rien que son album "?" est le plus écouté de l’histoire, encore une fois sur Spotify.

D’autres artistes tels que Travis Scott (quatrième et huitième places) ou encore Eminem, dixième avec "Lose Yourself", reviennent également à plusieurs reprises dans ce Top. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Slim Shady n’est qu’en dixième position. Néanmoins, en y regardant de plus près, on s’aperçoit que son titre issu de la BO de "8 Mile" est le seul morceau du Top 10 à être sorti avant les années 2010 ! Mieux encore "Till I Collapse" et "Without Me" (2002) sont aussi dans les vingt premières places. Donc malgré un classement composé en majorité de titres relativement récents, les classiques d’Eminem sont toujours autant streamés.

Le classement complet est à retrouver ci-dessous :