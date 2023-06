Quavo était en studio avec Gims et Bu$hi !

Un featuring entre les trois artistes ?

Alors qu'il vient de célébrer l'anniversaire du regretté TakeOff avec Offset à Atlanta, Quavo est actuellement à Paris, sans doute pour le défilé Louis Vuitton orchestré par Pharrell Williams. Toujours est-il que le membre de Migos n'a pas perdu son temps puisqu'il était cette nuit en studio avec Gims et Bu$hi. On n'a pas vraiment de précision mais on peut légitimement penser que les trois artistes ont collaboré. On attend une confirmation ou mieux, la sortie du son.