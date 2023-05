Youngby NBA allume Drake, Lil Durk et Lil Yahcty

Ça fait beaucoup de monde en même temps...

Youngboy NBA fait partie des rappeurs les plus "instables" du game, mais aussi des plus productifs. Son coté écorché vif, un peu fêlé, se remarque d'ailleurs dans la plupart de ses chansons, depuis ses débuts dans le game en 2015. Depuis, le chemin parcouru par le rappeur est admirable, puisqu'il a fait tomber les certifications et a aussi atteint une certaine renommée. Mais il s'est également fait pas mal d'ennemis, à cause de son insolence et de son côté clasheur très provocateur.

Et il va visiblement continuer à se faire pas mal d'ennemis ! Ce vendredi 12 Mai, il dévoilait sa 23ème mixtape (oui oui), "Richest Opp". Un projet qui fait pas mal parler, puisqu'il contient le titre "Fuck The Industry Pt. 2". Un morceau sur lequel Youngboy en profite pour insulter toute la concurrence, et en particulier Drake, Lil Durk, ou enocre Lil Yachty. "Bitch, i send them hitters to hit at you, don't say shit to me. Talk to Drake, cross FaceTime, he wasn't feelin' me. Told me that he fuck with Durk, damn, that shit was gettin' to me, told me that he likes the shit I'm doin, but can't do shit with me, so when we cross our ways, bitch, you my ennemy".

En gros, Youngboy reproche à Drake de ne pas feater avec lui, alors qu'il aime ce que fait le jeune rappeur, à cause de son amitié avec Lil Durk et que le canadien fait donc partie de ses ennemis désormais. Dans le même morceau, le jeune rappeur insulte également Lil Yachty. Bref, il n'est clairement pas là pour se faire des amis, mais il faut qu'il fasse attention. A trop faire le rageux, on fini comme The Game, assis sur le canapé pendant que les copains performent au SuperBowl... Et ça laisse des regrets !