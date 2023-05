NBA Youngboy bat un record de précocité

Il devient le plus jeune artiste à classer 100 titres au classement des ventes de singles.

A seulement 23 ans, NBA Youngboy est devenu le plus jeune artiste de l'histoire à avoir classé 100 de ses titres au palmarès du Billboard Hot 100 grâce à l'entrée d'un de ses derniers titres, "Big Truck" issu de son projet "Don't Try This at Home". Cet album a d'ailleurs fait ses débuts à la 5e place du classement Billboard des albums avec 60 000 unités équivalentes albums ce qui lui permet d'avoir son 14e top 10. Des chiffres qui donnent le tournis ! Surtout, NBA Youngboy est devenu seulement le 13e artiste des 65 ans d'histoire du Billboard Hot 100 (le classement des meilleures ventes de singles) à compter 100 entrées ou plus. Parmi les artistes de cette prestigieuse liste, on retrouve notamment Lil Baby, Drake, Justin Bieber, Chris Brown, Future et Taylor Swift.

Total Billboard Hot 100 Hits :

294, Drake

207, Glee Cast

189, Taylor Swift

184, Lil Wayne

161, Future

141, Kanye West

134, Lil Baby

129, Nicki Minaj

114, Chris Brown

109, Elvis Presley

105, Jay-Z

105, Justin Bieber

100, YoungBoy Never Broke Again

Il devance notamment des artistes comme Eminem (actuellement à 95 entrées Hot 100), The Weeknd (93), James Brown (91), Travis Scott (89), Lil Uzi Vert (86), Beyoncé, Young Thug (81 chacun), 21 Savage (79) et Juice WRLD (77), excusez du peu...

S'il est encore loin de Drake, il n'a pas non plus le même âge... C'est la preuve à la fois de sa créativité et de sa productivité, comme quoi le nombre n'est pas toujours l'ennemi de la qualité.