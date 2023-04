YoungBoy NBA et Nicki Minaj balancent le clip de "WTF"

Leur duo fonctionne très bien.

Rappeur suractif s'il en est, YoungBoy NBA vient encore de faire l'actualité en sortant le clip de son morceau "WTF" avec Nicki Minaj. Le duo fonctionne à plein, on se souvient aussi du titre "I Admit" en 2022. Ce morceau est un extrait du prochain album de NBA, "Don't Try This at Home". Et franchement, ce qui est intéressant avec le rappeur de Bâton Rouge c'est que malgré sa productivité folle, il arrive toujours à apporter quelque chose. Il faut dire aussi que Nicki ne fait pas semblant.