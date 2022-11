YoungBoy NBA se moque de Drake

En ce moment, il y a une sorte de crise d'ego dans le rap américain. DaBaby a dit qu'il était du même niveau que Kendrick Lamar, J. Cole ou Eminem. Aujourd'hui, c'est YoungBoy NBA qui pense que personne n'est au-dessus de lui, pas même Drake. Attention, ce n'est pas (encore) un clash, juste sa perception du game. Pour le rappeur de Bâton Rouge, c'est lui le numéro un, le Canadien ne peut-être que derrière lui...

YoungBoy NBA a partagé un live sur Instagram avec le CEO de l'agence MAC, Andrew Lieber. Le rappeur était tout sourire durant ce passage ce qui a fait dire à Lieber que c'était "un sourire à 100 millions de dollars".

Il a ensuite enchaîné en lui disant qu'en ce sommet, il n'y avait que NBA et Drake en ce moment. Le rappeur a répondu à cette affirmation en disant simplement : "qui ?" en se moquant de l'idée que quelqu'un puisse avoir son niveau actuellement.

Il faut dire que, si on se base uniquement sur la production de cette année 2022, YoungBoy Never Broke Again a connu une période faste puisqu'il a sorti six projets depuis janvier : "Colors", "Better than You" avec DaBaby, "The Last Slimeto", "Realer 2", "3800 Degrees" et "Ma' I Got a Family". Le septième est attendu ce vendredi 25 novembre. Il s'agira du projet "3860" avec When Rondo. A noter aussi que "Colors" et "The Last Slimeto" ont tous deux été numéros un du Billboard. NBA compte aujourd'hui plus de 17 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. Il a de quoi avoir un peu la tête qui gonfle même si à titre de comparaison, Drake compte 69 millions d'auditeurs sur Spotify et que ses deux albums de l'année, "Honestly, Nevermind" et "Her Loss" avec 2& Savage ont également été numéros un du Billboard.