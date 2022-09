The Game compare NBA Youngboy à 2Pac

Avec des arguments qui peuvent s'entendre.

Les compliments lancés par The Game ne sont pas très nombreux en ce moment. Le rappeur de la côte Ouest s'est lancé dans une guerre contre Eminem et Dr. Dre, à cause du show du SuperBowl du début de l'année pendant lequel Game n'était pas invité à se produire. Mais cette semaine, l'ancien a eu des mots très élogieux envers un rappeur de la nouvelle génération, NBA Youngboy, en le comparant carrément à 2Pac.

Interviewé par Montreality, un média canadien, The Game a carrément déclaré à propos de son jeune collègue : "NBA Youngboy sera le Tupac de cette génération. Des fois, vous pouvez croiser un jeune de 18 ans qui dira : 'NBA YoungBoy est meilleur que Tupac.' Ceci n’a rien à voir avec le fait que ce soit le cas, ou que Tupac soit meilleur que Youngboy NBA. C’est juste la même chose que pour Michael Jordan/Kobe Bryant/Lebron James, ce sont différentes époques de domination". Game positionne donc clairement NBA Youngboy parmi les tauliers du rap game actuel, en tout cas de sa génération.

Il rajoute que si les fans de rap d'aujourd'hui s'identifient plus à Youngboy qu'à Tupac, il faut laisser le jeune rappeur avoir l'amour du public, et rappelle l'importance d'apprécier les artistes qui performent en ce moment. Il termine en déclarant que dans sa vie il avait adoré à la fois Sugar Hill, NWA, Public Ennemy, 2Pac, Biggie, le Wu-Tang, Jay-Z et qu'on n'était pas obligés de toujours les mettre en compétition. On ne peut qu'être d'accord avec The Game, qui vient par ailleurs de sortir un nouvel album.