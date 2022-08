YoungBoy NBA pris à tricher pour un test antidrogue

Il risque de nouvelles sanctions.

Ce qu'il a de bien avec YoungBoy NBA, c'est qu'il a toujours une connerie à faire. Alors qu'il est assigné à résidence par la justice et doit se soumettre régulièrement à des tests antidrogues, il a été pris à vouloir tricher. Résultat, alors que son avocat négocie plus de souplesse dans son dispisitif judiciaire pour qu'il puisse travailler, il risque au contraire de voir les conditions de sa liberté encore plus strictement encadrées...

XXL prétend avoir en sa possession des documents qui prouveraient que YoungBoy Never Broke Again a essayé de soustraire à un test antidrogue. Son agent de probation l'aurait surpris en train d'utiliser un dispositif urinaire pour passer un test de dépistage de drogue. L'incident s'est produit le 26 juillet lorsque son agent de probation dans l'Utah a ordonné à YB de se rendre dans son bureau pour un dépistage de drogue. Au départ, le rappeur aurait essayé de s'y soustraire par tous les moyens avant d'essayer de tricher.

Ronald C. Gathe, Jr. du bureau du procureur américain pour le district central de la Louisiane a ainsi déclaré :

"L'officier observateur a remarqué qu'un appareil était utilisé pour permettre à l'urine d'entrer dans la tasse de test. Lorsqu'il a été interrogé, l'accusé a rapidement remonté son pantalon. L'accusé a nié avoir utilisé un appareil et n'a pas obtempéré aux tentatives des agents de leur montrer l'appareil. L'accusé a été informé que le test serait annulé et qu'un deuxième échantillon serait nécessaire. L'accusé a reçu pour instruction de rester dans le hall et de ne pas partir sous aucun prétexte. Cependant, il a quitté le bureau sans autorisation avant de fournir un deuxième échantillon."

Le lendemain, le 27 juillet, YB a passé un test de dépistage de drogue et son échantillon d'urine est revenu positif au cannabis. De plus, NBA YoungBoy aurait violé sa probation en se rendant dans un studio d'enregistrement en Californie sans avoir obtenu la permission de son agent de probation pour effectuer son voyage.

Résultat, celui qui vient de sortir "Last Slimeto" vient de ruiner les efforts de ses avocats qui travaillent pour que le rappeur soit libéré de son assignation à résidence car le bureau du procureur de Louisiane souhaite que le juge impose des restrictions encore plus sévères à l'assignation à résidence de YB, notamment une augmentation de la fréquence des tests de dépistage de drogue et du traitement de la toxicomanie. Ils veulent également qu'il comparaisse devant un tribunal de Louisiane pour violation des conditions de sa libération provisoire...