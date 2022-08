The Game poursuit son entreprise de démolition face à Eminem

Got the game deleting tweets again 😁 pic.twitter.com/g7Qv76X6k8

Beaucoup attendent une réponse d'Eminem en musique. Mais si The Game fait glisser le clash sur le plan personnel, peut-être que le rappeur de Detroit va prendre moins de gants... Toujours est-il qu'il faut peut-être ça à Slim Shady pour se pencher sur les provocations du rappeur de LA car jusqu'à maintenant Game semble le seul à s'énerver dans son coin puisqu'Em' n'a pas relevé une seule fois et n'est pas encore intervenu dans ce conflit... Mais on ne doute pas qu'une attaque contre sa fille risque de l'énerver et dans ce cas, on ne donne pas cher de Game, tout aussi talentueux soit-il.