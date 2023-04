Booba en Côte d'Ivoire, il rappe "Zoo" sur scène

La scène est irréelle.

Booba est omniprésent dans le game en 2023, comme rarement il l'a été. En fait, on n'a même jamais autant parlé de Booba que depuis qu'il a annoncé sa "retraite", ou plutôt le fait de ne plus sortir d'albums. Il a multiplié les clashs (influenceurs, Koba La D, Gims, Maes, Niska pour les plus récents), au point d'ailleurs qu'on ne parle de lui quasiment que pour ça. Mais Kopp reste également un véritable entertainer, que ce soit sur les réseaux, ou lorsqu'il monte sur scène, comme cette semaine en Côte d'Ivoire.

En effet, Booba avait été invité à se produire sur la scène du Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo, le FEMUA. Une invitation évidemment acceptée par le Duc, qui ne refuse jamais un concert en Afrique. Son passage provoque d'ailleurs quelques attroupements, comme on peut le voir dans certaines de ses storys, car le rappeur est aussi très connu chez les Ivoiriens. Mais pour sa montée sur scène, B2O avait prévu une surprise qui a un peu choqué tout le monde : il est entré sur scène au son de "Zoo" de Kaaris.

Un des plus grands classiques du rappeur du 93, avec Booba est d'ailleurs toujours en clash. Cequi ne l'a pas empêché donc, de rapper les premières mesures du morceau de son rival, devant une foule en folie. On ne sait pas s'il s'agissait d'un moyen de se mettre le public Ivoirien (qui soutient forcément un pu Kaaris) dans la poche, ou si c'était un clin d’œil à l'entrée de Cyril Gane lors de son combat contre Jon Jones. En tout cas, cette entrée sur scène restera dans les mémoires !