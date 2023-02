Drake pense-t-il à la retraite ?

Il a abordé le sujet en interview avec Lil Yachty.

La nouvelle fait déjà énormément de bruit, provoquant chez la plupart des fans de Drake pas mal d'interrogations. Alors qu'il devrait bientôt partir en tournée, Dreezy envisagerait de plus en plus de mettre un terme à sa carrière et prendre une retraite bien méritée. C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre dans le teaser de son interview avec Lil Yachty, "A Moody Conversation".

"Je pense que j'en suis au point où je veux être juste... J'ai l'impression qu'on en a déjà parlé, mais j'ai l'impression d'être en train de réfléchir à faire une belle sortie."

Des propos qui restent pour le moment assez flous et dans lesquels Drake ne précise pas forcément s'il parle bien de quitter la musique. On ne sait pas non plus quel était le contexte de cette discussion, ni même quelle était la question posée par Lil Yachty juste avant. Difficile donc d'affirmer que Dreezy parle bel et bien de prendre sa retraite musicale. La réponse à toutes ces questions devrait en tout cas être donnée dans quelques heures, puisque l'interview sera publiée dans son intégralité d'ici la fin de la journée.

Récemment honoré d'un nouveau record, Drake affiche toujours des chiffres de ventes et streams exceptionnels. Il serait donc étonnant de le voir bientôt faire une croix sur tous ses succès, sachant que sa carrière ne montre pour l'instant aucun signe d'épuisement.