Drake devient le premier artiste à dépasser les 75 milliards de streams sur Spotify !

Attention, on va enfoncer une porte ouverte : Drake est un artiste exceptionnel. On n'aurait pas assez de place ici pour lister tous les honneurs qu'il a reçus, les records qu'il a battus ou les récompenses qu'on lui a données. Mais, le Canadien est très loin d'avoir arrêté sa carrière donc la liste continue de s'allonger. On vient ainsi d'apprendre que celui qui a sorti un album commun avec 21 Savage a franchi une nouvelle barre symbolique. Il est devenu le premier artiste au monde à comptabiliser plus de 75 milliards de streams sur Spotify !

🚨 DRAKE devient le premier artiste dans l’histoire à dépasser 75 milliards de streams !



Roi du streaming 🐐 pic.twitter.com/hyNiz6768N — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) February 2, 2023

Mais au lieu de se réjouir et de se la raconter, Drake a profité de cette information pour demander à ce que les artistes soient mieux rétribués par les plateformes de streaming. Business is business... Il écrit donc :

"Nous devrions avoir des bonus comme les athlètes pour motiver les futurs artistes à être cohérents et compétitifs. N'hésitez pas à m'envoyer un chèque de la taille de Lebron, j'ai assez d'assiettes à dîner."

Artiste le plus diffusé sur Spotify dans les années 2010, Drake possède certains des plus grands singles de tous les temps sur la plateforme, avec "One Dance" et "God's Plan" qui comptent tous les deux plus deux milliards de streams chacun. Son album commun avec 21 Savage, "Her Loss", a dépassé le milliard en décembre, moins de deux mois après sa sortie le 4 novembre. Cela lui a notamment permis d'établir un nouveau record avec le plus grand nombre de projets à avoir franchi le milliard de streams avec 12 !

Si Drake n'est évidemment pas un artiste financièrement à plaindre, une étude a montré que Spotify était la plateforme qui rétribuait le moins bien les artistes. Selon une étude de Ditto Music, un stream serait rémunéré entre 0,003 $ et 0,005 $ et si 70% des revenus vont aux artistes, Spotify prend les 30% qui reste. A titre d'exemple, T-Pain avait expliqué en décembre 2021 qu'il lui faudrait 315 streams pour gagner 1$ sur la plateforme.