Hamza choisit son feat préféré avec Damso et parle de leur album commun

Un choix difficile, mais qu’il a fait.

En pleine promotion de son album "Sincèrement," Hamza est revenu sur ses collaborations avec Damso. Il a évoqué laquelle été sa préférée et a même affirmé que leur projet commun était "toujours d’actualité".

Le retour d’Hamza était très attendu et on peut dire qu’il n’a pas déçu sa fan base. En dévoilant son album "Sincèrement" le 17 février dernier, l’artiste a fait un retour en force en affolant les compteurs. En effet, les chiffres de ventes de l’opus parlent d’eux même et le belge effectue le meilleur démarrage Spotify de l’année en 24h. De plus, tous ces morceaux sont entrés dans le top 50 en France et en Belgique, rien que ça !

Si plusieurs morceaux de "Sincèrement" se sont rapidement démarqués, ce sont surtout les différents featurings de l’album qui ont fait le plus parler. Pour commencer, sa collaboration avec Offset a suscité un grand débat sur la Toile et le Sauce God a également raconté les coulisses de l’enregistrement de leur morceau "Sadio". Ensuite, si ses connexions avec Ckay et Tiakola ont été vivement appréciées, celle avec son compère Damso a ravi encore un plus grand nombre de ses fans.

C’est justement vis-à-vis de cette quatrième connexion avec Dems que l’interprète de "Codéine 19" s’est exprimé récemment. Invité par Sudinfo pour faire la promotion de l’album, il lui a été demandé quel était son feat préféré en compagnie de Damso. Entre "Slow" (2016), "God Bless" (2019), "BXL ZOO" (2020) et "Nocif" sorti dernièrement, Hamza a choisi le tout premier, "Slow" extrait de son album "Zombie Life". Il précise :

"C’était une époque où on était jeune et insouciant tous les deux. Mais sinon, c’est tout le temps cool. […] Chaque session est différente. On essaie à chaque fois de tenter quelque chose de différent, de créer un truc nouveau, donc les sessions sont forcément différentes. C’est souvent aussi à des moments différents de nos vies à Damso et à moi, vu que l’on grandit tous les deux avec nos carrières".

Cependant, lorsque les noms des deux rappeurs belges sont évoqués ensemble, la question de leur album commun n’est jamais bien loin. Cette fois-ci c’est Le Parisien qui s’y est collé, en questionnant l’artiste sur cette idée évoquée par Damso en 2020. Quand on repense à ce qu’il s’est passé avec SCH et leur album commun avorté, il est tout à fait normal de s’inquiéter. Cependant, Hamza s’est voulu rassurant et a assuré que le projet était "toujours d’actualité". Il précise : "On a vraiment envie de le faire", sans en dire plus. Cependant, le rappeur en a déjà dit beaucoup, ou du moins assez pour nous faire patienter.