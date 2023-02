Hamza : les chiffres fous de "Sincèrement"

Le projet du Belge affole les compteurs.

C'était évidemment prévu mais la sortie de "Sincèrement", le nouvel album d'Hamza est un véritable raz-de-marée qui se traduit dans les chiffres. Et comme vous le savez tous bien, les hommes mentent pas les chiffres. Le rappeur belge devrait donc signer un des plus gros démarrages de cette année 2023 et réaliser une grosse première semaine. Cela prouve à la fois son aura et le fait que ce projet était très très attendu.

Aujourd'hui, nous sommes le 20 février 2023, autant dire que ces chiffres ont déjà évolué, forcément vers le haut. Mais le 18, "Sincèrement" comptait déjà 7,3 millions de streams en seulement 24h et seulement sur Spotify ! C'était, et de loin, le projet le plus streamé de la plateforme.