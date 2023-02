Hamza : son featuring avec Offset créé un vif débat

Qui est le meilleur sur ce son ?

Alors que "Sincèrement", le dernier album d'Hamza vient de sortir, il y a certains titres qui sont plus commentés que d'autres que la Toile. "Codéine 19", le featuring avec Tiakola, "Atasanté Part. 2", "Free YSL" comptent parmi ceux-là. Mais s'il est en est qui créé un débat assez vif quand on parcourt Twitter notamment, c'est bien la collaboration du rappeur belge avec Offset des Migos, le morceau "Sadio". Pour certains, le mari de Cardi B n'a pas respecté son homologue tandis que pour d'autres, c'est le Sauce God qui l'a littéralement plié. Question de goût sans doute mais aussi de sensibilité. Quoi qu'il en soit, c'est sans doute le plus commenté actuellement puisqu'il est en TT et que les positions des uns et des autres semblent bien tranchées.