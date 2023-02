Hamza veut faire plus de featurings féminins

L'artiste belge aimerait voir plus de femmes percer dans le game

Hamza sort son album "Sincèrement" le 17 février après 4 ans d'absence. A l'occasion, il a déclaré lors d'une interview pour Vogue, vouloir faire plus de featurings avec des femmes.

Le SauceGod qui avait déjà collaboré avec Lous & The Yakuza, Christine and the Queens et Aya Nakamura, ne cache pas son admiration pour toutes ces artistes, regrettant par ailleurs que les femmes ne soient pas plus représentées dans le game.

"Sur la scène hip-hop et R'n'B, il y a beaucoup d'artistes féminines très douées mais trop peu arrivent à percer. J'espère que ça va changer". "La musique ça se partage"

En effet, le problème est un problème de fond. Les statistiques montrent que les femmes restent sous-représentées dans l'industrie de la musique. Seulement 17% d'autrices-compositrices sont enregistrées à la SACEM. Le monde de l'art serait-t-il lui aussi mysogine ? (spoiler alert : oui)

Parmi les artistes que kiffe Hamza, il cite bien évidement Aya Nakamura (qui a du succès auprès des hommes en ce moment), mais il parle également d'Angèle, sa compère belge, ainsi que de Pomme. Comme tout amateur de musique qui se respecte, l'auteur cite également les piliers du chant féminin :

"Je suis un grand fan de Mariah Carey et Whitney Houston. J'aime les voix puissantes de l'âge d'or des années 1980"

Par ces propos, l'artiste nous prouve une nouvelle fois une belle vision de l'art. Malgré tout, on peut rester dubitatif quand à l'absence totale de featuring féminin dans son prochain album... En effet, parmis les feats on peut compter Tiakola, Offset, Ckay et bien évidement Damso, mais aucune dame.

Suivi par plus de 400 000 personnes sur Instagram, petit prince du rap game aux nombreux featuring, il ne tient qu'à lui de mettre en lumières ces artistes qu'il aimerait voir percer.

