SCH et Hamza : pourquoi leur projet commun ne verra jamais le jour

On garde quand même espoir…

Lors d’une interview, Zeg P est revenu sur son hit "Fade Up" avec Hamza et SCH. Il en a profité pour expliquer comment leur projet commun est finalement tombé à l’eau.

Si tout le monde s’est plaint de la canicule ces derniers mois, on se souviendra surtout de l’été 2022 pour ses nombreux tubes, notamment le banger "Fade Up". Teasé pendant plusieurs mois, cette collaboration entre Zeg P, Hamza et SCH faisait parler d’elle, avant même d’être disponible sur les plateformes de streaming. L’attente, le mystère, les extraits dévoilés par-ci par-là, ont contribué faire de "Fade Up" un véritable hit. Ce n’est pas pour rien que le morceau est aujourd’hui le deuxième titre le plus écouté de l’été sur Spotify France.

"Fade Up" a également contribué à alimenter les spéculations sur la sortie d’un album commun entre le belge et le marseillais. En 2019 déjà, leur feat sur le titre "HS", extrait de l’album "Paradise" de Hamza avait mis le feu au poudre, sans parler de l’annonce d’une tournée commune, qui n’a jamais eu lieu. Lors d’une interview avec Medhi Maïzi, Zeg P a expliqué pourquoi le projet commun, ainsi que la tournée ne se sont jamais produits. Le beatmaker a déclaré que le Covid-19 et ses conséquences ont, en réalité, coulé le projet. Il explique :

"Je savais que c’était pour l’album en commun. […] Mais il y a eu le Covid. Personne ne s’y attendait. Donc le projet prend du plomb dans l’air, il ne se fait pas finalement. Parce qu’il devait y avoir une méga tournée avec, des festivals etc. Après, les mecs sont partis sur leurs albums respectifs. "JVLIVS II" et Hamza, son prochain. Du coup, le temps passe".

Et effectivement le temps a filé. En dévoilant deux ans plus tard, le fameux morceau, extrait du projet commun initial, SCH et Hamza ont redonné espoir à leurs fans. Zeg P déclarait d’ailleurs :

"Quand il leak, on sent qu’il se passe quelque chose. On se regarde tous, on se dit “Bon, qu’est-ce qu’on fait ?” Parce que le son allait partir dans l’album. Moi, j’suis chaud de le sortir. Le manager de SCH me soutient et me dit que c’est une bonne idée. SCH trouvait que c’était une très bonne idée. Et l’équipe d’Hamza suit".

Une décision qu’ils ne doivent certainement pas regretter. Si aujourd’hui chacun vaque à ses occupations, l’engouement autour de "Fade Up" pourrait peut-être relancer l’idée d'un projet commun ? Ça ne coûte rien de rêver un peu…