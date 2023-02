Hamza dévoile les coulisses de son feat avec Offset

Quatre années après son premier album Paradise, Hamza a sorti le second, "Sincèrement", vendredi 17 février dernier. Parmi les featurings de l'album, on peut compter celui avec Offset qui a beaucoup fait parler sur les réseaux. Pour son entretien avec Mehdi Maïzi dans "Le Code", Hamza nous raconte comment se sont déroulées les coulisses de cette collaboration au sommet...

L'histoire débute avec la fameuse interview d'Offset par GQ. Invité par le magazine, l'ancien Migos avait kiffé le son "Jodeci Mob" d'Hamza lors d'une écoute "Offset juge le rap français". Il jugeait même qu'Hamza était le meilleur des rappeurs qu'il avait écoutés.

Offset en visite à Paris pour la Fashion Week, Hamza dans le sud, les deux rappeurs ont été mis en contact par des connaissances communes :

"Des gars à nous qui étaient avec Offset nous ont dit, "Offset est là, si vous voulez, on peut faire la connexion", j'ai dit vas-y j'suis chaud, du coup j'ai pull up sur Paris, on a fait la session studio... Facile !"