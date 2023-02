Jul annonce un album... gratuit !

Pour remercier ses fans de l'accueil de "Coeur blanc".

Jul est le rappeur le plus prolifique du game hexagonal. C'est quand il ne sort rien ou qu'on n'entend pas parler de lui qu'il faut s'inquiéter. Alors que son dernier album "Coeur blanc" est (encore une fois) un immense succès, il vient de laisser un message sur ses réseaux sociaux expliquant qu'il allait sortir un projet gratuit pour remercier ses fans de leur accueil ! Il ne s'arrête pas on vous dit. Surtout qu'il a aussi évoqué une réédition de "Coeur blanc" avec de nouveaux morceaux... Pas de doute, Jul est un stakhanoviste et ce ne sont pas ses fans qui vont s'en plaindre...

L'annonce a pris la forme d'une très courte vidéo postée sur les réseaux du Marseillais dans laquelle il écrit seulement :

"Album gratuit en approche"

Avec la légende explicative :