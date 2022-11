Jul annonce un double album "Coeur blanc"

Il sortira le 9 décembre 2022.

Jul ne reste jamais longtemps sans rien faire ni sans proposer de nouveautés. Alors qu'en 2022, il a déjà sorti un album en juin, "L'Extraterrestre", on peut dire qu'il a vécu une année globalement très calme selon ses propoes standards. Depuis quelque temps, on sent bien qu'il se trame quelque chose du côté de Marseille. L'ovni a plus ou moins teasé qu'il allait sortir un double album et il a aussi mis en place une sorte de jeu de pistes en mettant en lumière les pays suivants : Espagne, Angleterre, Italie, Suède, Pays-Bas, Russie, une liste qui est sans doute censée mettre en avant la nationalité de ses invités sur son nouveau projet.

Aujourd'hui à 17h, on a appris que le nouvel album de Jul s'intitule "Cœur blan"c et sortira le 9 décembre. Il s'agit d'un double album. Il a aussi donné rendez-vous sur son site d'Or et de platine, sur lequel on peut voir un compte à rebours.

Le Marseillais a également dévoilé la cover de ce nouveau projet.

Il y a 24 heures déjà, il faisait monter la pression avec cette publication sur Instagram.